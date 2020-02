Julia Roberts en Sean Penn gaan spelen in Gaslit, een televisieserie over het Watergateschandaal, meldt The Hollywood Reporter. Ook acteurs Arnie Hammer en Joel Edgerton zullen in de serie te zien zijn.

Gaslit is gebaseerd op de podcastserie Slow Burn, van het online magazine Slate. In de podcast wordt op een verhalende manier verslag gedaan van de gebeurtenissen rond het Watergateschandaal, dat in 1974 leidde tot het aftreden van de Amerikaanse president Richard Nixon.

Penn speelt de rol van John Mitchell, die minister van Justitie was ten tijde van de Watergate-affaire, en daarnaast ook een goede vriend van Nixon. Roberts speelt Martha Mitchell, Johns echtgenote, die zich publiekelijk uitlaat over Nixons betrokkenheid bij het schandaal.

Arnie Hammer zal te zien zijn als John Dean, een ambitieuze adviseur bij het Witte Huis. Edgerton speelt G. Gordon Liddy, een oorlogsveteraan en oud-FBI-agent die voor Nixon werkt.

De serie wordt gemaakt door Sam Esmail en Robbie Pickering, die eerder samenwerkten aan de televisieserie Mr. Robot, over een depressieve hacker die samen met een anarchistisch collectief alle registraties van schulden probeert te laten verdwijnen.