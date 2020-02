Liam Neeson gaat de hoofdrol spelen in de thriller Memory, meldt Deadline vrijdag. De misdaadfilm is gebaseerd op De zaak Alzheimer, een van de best bezochte Vlaamse films aller tijden.

De oorspronkelijke thriller met Jan Decleir komt uit 2003 en werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Jef Geeraets. Het verhaal gaat over een huurmoordenaar met beginnende alzheimer. In Memory weigert Neeson om een opdracht uit te voeren en wordt hij zelf een doelwit.

Martin Campbell, bekend van onder meer de James Bond-films GoldenEye en Casino Royale, is aangesteld als regisseur voor de nieuwe thriller. Wie de tegenspelers van Neeson worden, is nog niet bekend.