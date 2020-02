Joke Bruijs en Gerard Cox, onder meer bekend door de televisieserie Toen was geluk heel gewoon, gaan opnieuw samen een koppel spelen. Het duo is gecast voor de Nederlandse bioscoopfilm Casa Coco, die in 2021 moet verschijnen. Dat meldt De Telegraaf vrijdag.

De romantische film, die komende zomer in Spanje wordt opgenomen, gaat over de uitbaatster van een pension en een mopperige Rotterdammer die in Spanje bij haar komt overwinteren.

Cox en Bruijs waren in het echte leven tussen 1977 en 1987 met elkaar getrouwd. "En nu komen we elkaar wéér tegen", vertelt Bruijs. "Dat vind ik erg bijzonder. Zeker nu we natuurlijk al zo lang uit elkaar zijn en nog steeds onze dierbare herinneringen hebben aan die tijd dat we getrouwd waren."

De twee acteurs, die beide ook naam maakten als zangers, waren tussen 1994 en 2009 te zien als Jaap en Nel Kooiman in Toen was geluk heel gewoon. In 2014 verschenen ze nog in een bioscoopfilm die op de serie was gebaseerd.

`Casa Coco wordt geregisseerd door Lucio Messercola, die in 2019 de kinderfilm De brief voor Sinterklaas maakte.