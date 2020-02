Acteur en regisseur John Krasinski verwacht dat mensen hem aan het einde van zijn carrière nog steeds vooral zullen kennen als Jim Halpert uit de Amerikaanse versie van televisiecomedy The Office. In een interview met Esquire zegt hij graag mee te willen werken met een eventuele reünie van de serie.

"The Office betekende alles voor me. Het is mijn begin en mijn einde. Ik weet vrij zeker dat ik aan het einde van mijn carrière nog steeds vooral bekend sta als Jim", zegt de acteur. Hij noemt zijn collega's op de set van The Office zijn "eerste creatieve familie".

"Op meer manieren dan een zullen zij de belangrijkste mensen uit de belangrijkste ervaring in mijn carrière blijven. Als er een reünie zou komen, wil ik graag meedoen", vertelt Krasinski.

'Men was bang om acteurs uit The Office voor andere rollen te casten'

De acteur en regisseur geeft toe dat werk vinden in de eerste periode nadat de sitcom in 2013 stopte, niet eenvoudig was. "The Office was zo groot dat men bang was om bepaalde acteurs uit de serie voor een andere rol te casten. Ze werden gezien als slechts die ene rol, wat ook wel begrijpelijk is." Krasinski ging een tijd vooral als schrijver en regisseur aan de slag en kreeg in de thriller 13 Hours een rol die ver van Jim uit The Office lag.

In maart verschijnt het door Krasinski geregisseerde A Quiet Place Part II. Hij is net als in het eerste deel samen met zijn vrouw Emily Blunt in de film te zien. De filmreeks gaat over een gezin dat in stilte probeert te leven in een samenleving die is verwoest door buitenaardse wezens die de bron van elk geluid opjagen en doden.

Krasinski speelde van 2005 tot 2013 in The Office, een Amerikaanse bewerking van de Britse serie met dezelfde naam die van 2001 tot en met 2003 te zien was.