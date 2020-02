Er is een nieuwe film op komst met Goldie Hawn, Bette Midler en Diane Keaton in de hoofdrollen. De actrices die in 1996 in The First Wives Club te zien waren, spelen samen in de comedy Family Jewels.

In de film die wordt geproduceerd door New Republic Pictures spelen Hawn, Midler en Keaton drie vrouwen die noodgedwongen Kerst met elkaar en elkaars kinderen en kleinkinderen moeten vieren nadat de man met wie ze alle drie eens getrouwd waren overlijdt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de film moet verschijnen, maar de productie gaat later dit jaar van start. Het is de eerste keer sinds 1996 dat de actrices weer samen in dezelfde film te zien zijn. Eerder had Netflix plannen om de film Divanation, over een girlband die dertig jaar na een ruzie weer bij elkaar komt, met Hawn, Midler en Keaton te maken. Hawn liet in 2017 weten dat het plan was gestaakt, omdat het script niet sterk genoeg was.

Hawn, Midler en Keaton oogstten succes met The First Wives Club waarin ze vriendinnen spelen die samen wraak nemen op hun ex-mannen die er allemaal vandoor zijn met jongere vrouwen.