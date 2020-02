Fajah Lourens (38) is sinds deze week te zien in de nieuwe actiefilm Suriname. Dat is voorlopig haar laatste acteerklus. "Ik ga pas na mijn veertigste weer acteren", zegt ze tegen NU.nl.

In Suriname speelt Lourens het personage Nadia, een jonge vrouw die haar vriend op allerlei manieren probeert te manipuleren om een riskante drugsdeal aan te gaan. In eerste instantie zou die rol worden gespeeld door Imanuelle Grives, maar zij werd opgepakt en later veroordeeld wegens drugsbezit en -handel.

Waarin lijken jij en Nadia op elkaar?

"Ik kan mensen ook heel goed om mijn vinger winden. Nadia doet dat met een slechte bedoeling. Ze doet dat puur uit eigenbelang. Ik doe het ook wel enigszins uit eigenbelang, bijvoorbeeld als ik iets voor mijn bedrijf voor elkaar wil krijgen. Wat dat betreft lijken we op elkaar. Maar Nadia gaat er maar mee door, tot het niet meer gaat."

Het was voor jou een tijd geleden dat je op een filmset stond. Duurde het lang voordat je de rol beheerste?

"Ik bevind me op dit moment in een extreem drukke fase, daardoor lukte het me niet om me volledig naar eigen tevredenheid op die rol voor te bereiden. Het moment dat ik mijn personage helemaal doorhad, vond pas op de set plaats. Normaal gesproken lees je het script en heb je al bepaalde gedachten bij je personage. Dat was nu niet het geval. We hebben ook niet gerepeteerd. Het was meer zo van: begin maar, doe maar, 5, 4, 3, 2, 1 en start. (lacht) Ik had tien jaar niet geacteerd en dacht: kan iemand mij helpen alsjeblieft? Geloofde je me, toen je naar me keek?"

Jawel. In een interview heb je ooit je jeugd in Amsterdam-Noord beschreven. Dat je een straatvechter was. Ik zag daar wel iets van in Nadia terug.

"Het is wel zo dat ik vroeger zo was. Als tiener, voor Goede Tijden, Slechte Tijden, was ik ontzettend rebels. Ik deed alles voor mezelf en ging bijna over lijken. Ook in die scène waarin ik met Stephen ruziemaak in de auto, kon ik me goed inleven. Echt zo’n ziekelijke relatie, waarin je elkaar helemaal gek maakt. Dat heb ik ook weleens gehad, dat was wel herkenbaar. Dat je het bloed onder elkaars nagels vandaan haalt.

Tijdens een van mijn eerste scènes komt Steven (gespeeld door Cyriel Guds) uit een zojuist gelande helikopter naar me toe. Dat was zo tof dat ik dacht: let's get it on. Het ligt me nog wel, ik vond het leuk om te doen."

Leuk genoeg om te zoeken naar nieuwe rollen?

"Nee, dat niet. Ik ga zeker niet zoeken, zeker niet dit jaar. Andere dingen hebben nu mijn prioriteit. Volgend jaar word ik veertig, dan breng ik het vierde Killerbody-boek uit. Daarna wil ik veertig voorstellingen spelen waarin ik mijn levensverhaal vertel. Maar daarna zou ik best weer openstaan voor acteerwerk."

Welke rol heb je voor ogen?

"Ik zou graag andere dingen willen doen. Niet zozeer theater, maar rollen spelen die wat verder van me af staan. Misschien dat ik een keer een krankzinnig iemand mag spelen."