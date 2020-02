Vanaf donderdag draait Suriname in de bioscoop. Het misdaaddrama draait om ex-crimineel Winston Righter, die inmiddels werkzaam is als minister en president van Suriname wil worden. Wat vinden critici van de film die op het laatste moment een castwisseling moest ondergaan toen Imanuelle Grives werd gearresteerd voor drugsbezit?

Trouw - 2 sterren

"Hoewel de film fictie is, zeggen de makers met de verweving van politiek en misdaad te knipogen naar het huidige machtsspel in Suriname. Ze lijken iets aan de kaak te willen stellen, maar het scenario is er eigenlijk te stroef voor. De vele dialogen klinken nogal bedacht en geweldsuitbarstingen worden al te opzichtig in beeld gebracht. Het lijkt eerder een televisiefilm, gedragen door ­acteurs die in mindere of meerdere mate bekend zijn van mode, muziek, televisie en theater."

De Telegraaf - 2 sterren

"Het gemakzuchtige en clichérijke misdaadverhaal speelt stevig leentjebuur bij de hitserie Narcos. Daarbij ontstijgen de dialogen - die maar blíjven reppen over 'kansen grijpen', 'respect willen' en 'doekoe verdienen' - nauwelijks het niveau van amateurtoneel."

"Dat je als kijker toch nieuwsgierig blijft naar de ontknoping, dankt Leysner aan de twee azen in zijn cast. De charismatische Rodney Lam intrigeert als charmante en ogenschijnlijk empathische presidentskandidaat, in wie eigenlijk een volbloed narcist en manipulator schuilt. Maar de show wordt gestolen door rapper Josylvio, die debuteert als acteur en met Virgil meteen een griezel van een psychopaat neerzet."

de Volkskrant - 1 ster

"Houterig spel, stroeve dialogen en een tussen tweederangsactiefilm en onbedoelde parodie balancerend scenario resulteren in een film die op geen enkele manier functioneert: niet als maatschappijkritiek, zelfs niet als vermakelijke pulp. Cultwaardig slecht is de woedeaanval van Winstons ex, nadat de president in spe op de markt in Paramaribo als een veredelde Schwarzenegger wat gespuis heeft omgelegd. 'Je hebt ze door hun hoofd geschoten? Waar je eigen kinderen bij waren? Dat kán niet, Winston!'"

Het Parool - geeft geen sterren

"De film put vooral rijkelijk uit de stilistische trucs en plotmecha­nismen van vele eerdere misdaadfilms. Het is zelfs een soort vervolg op en een soort remake van een gelijknamige onafhankelijke productie uit 2011 (ook met Lam als scenarist en hoofdrolspeler), die een groot succes was in Suriname en kort in de Nederlandse bioscopen draaide."

"Suriname haalt de mosterd vooral bij zijn Amerikaanse grote broers, van Scarface tot Bad Boys. Het zal de jonge urban doelgroep niet deren waarop de filmmakers zich richten, getuige de casting van soapster Fajah Lourens (als vervanging van de in België voor drugshandel gearresteerde actrice Imanuelle Grives) en rapper Josylvio, die overtuigt in zijn acteerdebuut als psychopate schurk."

