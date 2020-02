Julie Walters, bekend van films als Mamma Mia, Billy Elliot en de Harry Potter-reeks, heeft in een interview met de BBC laten weten dat ze is genezen van darmkanker.

Walters (69) vertelt dat ze achttien maanden geleden werd gediagnosticeerd met de ziekte, toen twee tumoren werden aangetroffen in haar dikke darm. De ziekte bevond zich in stadium 3, wat inhoudt dat er ook uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn.

De actrice merkte de eerste symptomen toen ze last had van onder meer buikpijn en pijn in haar borst. Een CT-scan wees uit dat het om darmkanker ging. "Ik vergeet het gezicht van mijn man toen ik hem het nieuws vertelde nooit meer. Hij kreeg tranen in zijn ogen", vertelt Walters.

De actrice, die Molly Weasley speelde in de Harry Potter-films, vertelt dat ze zich nu naar omstandigheden goed voelt. Er is in totaal 30 centimeter van haar dikke darm verwijderd en ze heeft chemotherapie ondergaan. De dokter heeft haar verteld dat ze nu kankervrij is.

Wel twijfelt Walters of ze wil doorgaan met acteren. "Ik weet zeker dat ik niet meer zes dagen per week, veertien uur per dag kan werken." Daarom is The Secret Garden, die in april verschijnt, mogelijk haar laatste film.