Jennifer Lawrence heeft een hoofdrol bemachtigd in de nieuwe comedy Don't Look Up van Netflix. De streamingdienst maakt woensdag via Twitter bekend dat zij de film gaan uitbrengen.

Adam Mckay, bekend van films als Vice en The Big Short, gaat Don't Look Up regisseren. Het verhaal van de film draait om twee wetenschappers die ontdekken dat een meteoor over zes maanden op aarde zal inslaan. Ze proberen de bevolking op de hoogte te brengen, maar worden niet direct geloofd.

McKay noemt Lawrence in een persbericht een dynamite talent. "Het feit dat Netflix hier een wereldwijde comedy in ziet, legt de lat hoog voor mij en mijn team op een uitdagende en motiverende manier", aldus de regisseur.

Lawrence werd bij het grote publiek vooral bekend van haar rol als Katniss Everdeen in de filmreeks The Hunger Games. Ze werd in haar carrière al vier keer genomineerd voor een Oscar. Ze verzilverde de nominatie voor haar hoofdrol in de film Silver Linings Playbook.

Netflix hoopt Don't Look Up nog dit jaar uit te kunnen brengen.