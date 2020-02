Guy Pearce en Christoph Waltz hebben allebei een rol in de fantasyfilm The Portable Door, naar de gelijknamige zesdelige boekenreeks van Tom Holt.

Naast Pearce en Waltz is onder anderen Patrick Gibson in de film te zien, schrijft The Hollywood Reporter.

The Portable Door gaat over de door Gibson gespeelde Paul Carpenter, een nieuwe stagiair bij een Londens bedrijf die er langzaam achterkomt dat hij geen doorsnee werkgever heeft. Waltz speelt de charismatische Humphrey Wells, de CEO van het bedrijf, en Pearce kruipt in de huid van medewerker Dennis Tanner.

De 63-jarige Waltz was eerder te zien in onder meer Quentin Tarantino's films Django Unchained en Inglourious Basterds. Pearce (52), die een relatie met Carice van Houten heeft, speelde in onder meer Memento en Martin Koolhovens film Brimstone.