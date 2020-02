Videoland voegde afgelopen week weer een aantal nieuwe films en series toe. Je kunt nu onder meer Bridget Jones's Diary en Law Abiding Citizen op de streaming service bekijken!

Series:

Why Women Kill

Drie vrouwen uit verschillende decennia zijn verbonden met elkaar omdat ze alle drie in hetzelfde huis in Pasedena hebben gewoond. Ook hebben ze allemaal ontrouw ervaren in hun huwelijk. De dramaserie volgt de drie vrouwen in 1963, 1984 en 2019. Geeft de titel al te veel weg over wat er nog meer staat te gebeuren?

Films:

Snowden

Joseph-Gorden Levitt speelt Edward Snowden die als klokkenluider de cybersurveillance van de inlichtingendiensten openbaar maakt. Na de aanslagen op 9/11 neemt de NSA een kijkje in alle persoonsgegevens van Amerikaanse burgers en luisteren ze zomaar mee met elk telefoongesprek dat ze willen. Ze schenden hiermee de grondwet en Snowden laat dit niet zomaar gebeuren. Hij besluit bewijsmateriaal te verzamelen en schakelt journalisten in om het nieuws openbaar te maken.

The Man with the Iron Heart

In Londen plant een Tsjechische verzetsgroep misschien wel de meest ambitieuze militaire operatie van WO II: Operatie Anthropoid. Jozef Gabcik (Jack Reynor) en Jan Kubis (Jack O'Connell) worden naar Praag gestuurd om de nazileider Reinhard Heydrich (Jason Clarke) te vermoorden. De man is het hoofd van de SS en uitvinder en uitvoerder van de Holocaust.

Bridget Jones's Diary

De doodgewone Bridget Jones (Renée Zellweger) worstelt met haar gewicht, haar leeftijd en nog veel meer in haar gemiddelde leven. Het nieuwe jaar wil ze extra goed beginnen en ze besluit de controle over haar leven te herpakken. Ze begint een dagboek bij te houden, waarin ze van zichzelf alleen de waarheid mag vertellen. Als haar baas ineens interesse in Bridget lijkt te hebben neemt haar leven een andere wending.

Law Abiding Citizen

In het huis van Clyde Shelton (Gerard Butler) wordt ingebroken en zijn vrouw en kind worden daarbij op brute wijze vermoord. Clyde's leven stort in en al zijn woede komt eruit als de dader niet de straf krijgt die hij verdient door een juridische deal met aanklager Nick Rice (Jamie Foxx). Als Clyde tien jaar later het recht in eigen hand neemt, belandt hij in de cel. Tot verbazing van Nick begint Clyde's wraak dan pas echt. Er worden aanslagen gepleegd op advocaten en rechters die destijds bij de zaak van zijn gezin betrokken waren. Clyde eist ze op, maar hij zit nog steeds in zijn cel.

Jochem Myjer - Adem In, Adem Uit

Van 2016 tot 2019 speelde cabaretier Jochem Myjer met zijn theatervoorstelling Adem In, Adem Uit door het hele land. Met de show neemt Jochem je mee in een gloednieuwe, kalmerende meditatieoefening. Althans, dat beweert hij…

