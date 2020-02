Producent PV Pictures heeft maandag het zesde deel aangekondigd in de filmreeks rond schoolmeester Mees Kees.

De nieuwe film is vanaf december te zien in de bioscopen. Momenteel draait het vijfde deel, Mees Kees in de Wolken, dat tot nu ruim 300.000 bezoekers wist te trekken.

Leendert de Ridder keert in deel zes terug als Meester Kees en Sanne Wallis de Vries is wederom te zien als schooldirectrice Dreus. De Mees Kees-films zijn gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Mirjam Oldenhave, die ook betrokken is bij de verfilmingen.