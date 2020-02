De NOS heeft een speelfilm over Operatie Market Garden uit 1976 online gezet. Arnhem: het verhaal van een ontsnapping werd in samenwerking met de BBC gemaakt.

"Ik heb dierbare herinneringen aan de opnames. Ik zat in het eerste jaar van de toneelschool in Arnhem en ze zochten jonge actrices die een weekje vrij hadden. Ze namen me aan als het zusje, maar na een dag kreeg ik de hoofdrol", zegt hoofdrolspeelster Marie Louise Stheins op de website van de NOS.

Stheins is samen met onder anderen John Hallam, Sacco van der Made en Tom Jansen te zien. De film werd geregisseerd door Clive Rees.

In Arnhem: het verhaal van een ontsnapping staat de Schotse legerarts Graeme Warrack (John Hallam) centraal, die in 1944 bij Arnhem gevangen werd genomen door de Duitse strijdkrachten. Warrack ontsnapte door zich te verstoppen in een leidingruimte in het plafond van zijn slaapkamer in de Apeldoornse Willem III-kazerne.

Warracks ontsnapping vond deze maand 75 jaar geleden plaats.