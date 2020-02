Volgens de Nederlandse filmmaker Martin Koolhoven is de organisatie van de Oscars in paniek, omdat winnaar Parasite niet bij het grote publiek bekend is. Dat zegt hij in een interview in Het Parool.

"Het is een erg goede film. Van een interessante filmmaker. Toch was ik zelf voor 1917 van Sam Mendes gegaan. Maar Parasite is wel een leukere en verrassendere winnaar. Hoewel de keuze wel weer volledig past bij de tendens die de Oscars de laatste jaren parten speelt: er winnen films die het grote publiek niet kent. Ik vermoed dat ze bij de organisatie redelijk in paniek zijn."

Vorig jaar won de film Green Book de Oscar in de categorie Beste Film. Ook deze film werd voor de uitreiking van de Oscars matig bezocht. Daarna piekte de film echter ongekend. In de voorafgaande acht jaar lukte het zelfs geen enkele film om zo veel kijkers naar de Amerikaanse bioscopen te trekken na de winst van een Oscar.

Volgens de Brimstone-regisseur heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences echter met nog een ander probleem te kampen: steeds minder mensen nemen de moeite om de uitreiking live op televisie te bekijken. Dit jaar keken in de Verenigde Staten 23,6 miljoen filmliefhebbers naar het gala, zes miljoen minder dan in 2019.

"Dat baart ze veel meer zorgen daar. De kloof tussen de smaak van de Academy en het bioscooppubliek is een probleem", aldus Koolhoven. "Mensen willen de film aanmoedigen die ze zelf hebben gezien. Daarbij is zo'n urenlange uitreiking niet echt meer van deze tijd."

Koolhoven is vanaf 21 februari met een nieuwe reeks van zijn filmprogramma De kijk van Koolhoven op NPO3 te zien.