De opnames voor de vijfde Indiana Jones-film gaan komende zomer van start. De 77-jarige hoofdrolspeler Harrison Ford zegt in de talkshow van Ellen DeGeneres veel plezier te beleven aan het maken van de films.

"Het wordt ontzettend leuk, die films zijn heel geestig om te maken", aldus Ford.

De eerste drie Indiana Jones-films verschenen in de jaren tachtig van de vorige eeuw en vormen een blauwdruk voor veel hedendaagse actie- en avonturenfilms. Ford speelt in de reeks de professor en archeoloog Henry Jones, die op zoek naar archeologische schatten het onder anderen tegen de nazi's op moet nemen.

In 2008 verscheen een vierde deel, maar critici waren niet mild over Indiana Jones and the Kingdom of the Crytsal Skull. In CBS Sunday Morning liet Ford echter weten dat hij het vijfde deel alleen maakt, omdat het publiek de films zo waardeert. "Ik voel de verantwoordelijkheid om onze ambities net zo groot te maken als toen we we begonnen."

Wanneer de film in de bioscopen moet verschijnen is nog niet bekend.