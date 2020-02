Mark Hamill gaat voor de animatieserie Masters of the Universe: Revelation de stem van slechterik Skeletor inspreken, meldt Deadline vrijdag. Behalve de Star Wars-acteur maken ook Lena Headey, Chris Wood en Sarah Michelle Gellar deel uit van de stemmencast.

Lena Headey, bekend als koningin Cersei uit Game of Thrones, zal de stem inspreken van Evil-Lyn, de rechterhand van Skeletor. De stem van prins Adam (en die van zijn alter ego He-Man) wordt ingesproken door Chris Wood, bekend van The Vampire Diaries. Sarah Michelle Gellar, die bekend werd als Buffy in Buffy the Vampire Slayer, spreekt de stem in van Teela, de lijfwacht en trainer van prins Adam.

Ook de rest van de cast van Masters of the Universe: Revelation bestaat uit acteurs die eerder naam maakte met rollen in science-fiction-, fantasy- of comic book-series en -films. Regisseur Kevin Smith is de showrunner en uitvoerend producent van de serie.

He-Man kwam begin jaren '80 op de markt als speelgoedpoppetje. Daarbij verscheen een aantal comic-books, en in 1983 een televisieserie met de titel He-Man and the Masters of the Universe. De verhaallijn van de nieuwe serie, die te zien zal zijn op Netflix, gaat verder waar die van de originele televisieserie ophield.