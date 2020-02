Ben Sombogaart gaat een speelfilm regisseren over Hannah Goslar, een vriendin van Anne Frank. Mijn Beste Vriendin Anne Frank wordt in het najaar in de bioscoop verwacht.

Dutch FilmWorks neemt de productie van de film op zich. Het wordt de eerste bioscoopfilm over Frank van Nederlandse bodem. In maart 2020 gaan de opnames van start, 75 jaar na haar overlijden. De zoektocht naar de hoofdrolspelers is nog in volle gang.

Mijn Beste Vriendin Anne Frank vertelt het verhaal over Frank en haar beste vriendin Goslar. Als de familie Frank in de Tweede Wereldoorlog onderduikt, verliezen de twee vriendinnen het contact. In 1945 volgt in concentratiekamp Bergen-Belsen een hereniging tussen de twee meisjes.

De 91-jarige Goslar schreef al een boek over haar vriendschap met Frank, Anne Frank, mijn beste vriendin. Dutch FilmWorks bevestigt vrijdag aan NU.nl dat het niet gaat om een boekverfilming.

Sombogaart regisseerde eerder Knielen op een bed violen, De storm en Brideflight.