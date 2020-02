Het tweede seizoen van After Life, de serie die Ricky Gervais voor Netflix maakt, verschijnt op 24 april, maakt de streamingdienst donderdag bekend.

"After Life is er weer op 24 april", schrijft Netflix op Twitter. "Ja, de hond keert terug. En Ricky Gervais ook."

Vorig jaar maart meldde de acteur en komiek dat hij bezig was met de voorbereidingen van het tweede seizoen van de serie. Het eerste seizoen werd positief ontvangen door critici.

In After Life speelt Gervais Tony, die een perfect leven heeft totdat zijn vrouw Lisa plotseling overlijdt. Haar dood verandert zijn leven en zorgt ervoor dat Tony vanaf dat moment alles zegt en doet wat hij zelf wil. Dat voelt voor hem als een superkracht, maar het blijkt lastig vol te houden als iedereen hem probeert 'te redden'.

Het is niet de eerste keer dat Gervais in een zelfgeproduceerde serie speelt. Eerder speelde hij in het komische drama Derek, dat in 2015 uitkwam.