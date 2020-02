Acteur Emilio Estevez keert terug in een nieuwe Mighty Ducks-film. De acteur bevestigt donderdag dat hij de rol van coach Gordon Bombay op zich zal nemen in het vierde deel van de door filmstudio Disney gemaakte ijshockeyfilms, meldt Variety.

"Na 25 jaar ben ik blij om mijn schaatsen en het jasje van coach Bombay weer aan te kunnen trekken", aldus de 57-jarige acteur. "Ik heb er zin in om mijn vrienden bij Disney te zien op het nieuwe platform Disney+."

De nieuwe Mighty Ducks-film speelt zich af in hedendaags Minnesota, waar het jeugdteam van de Mighty Ducks is uitgegroeid van underdog tot toonaangevende ploeg. Nadat de twaalfjarige Evan uit het team is gezet, besluiten hij en zijn moeder een eigen team van verschoppelingen op te zetten.

De eerste Mighty Ducks-film stamt uit 1992, gevolgd door deel twee in 1994 en drie in 1996. Disney stichtte een jaar na de eerste film een professioneel ijshockeyteam, dat in de Noord-Amerikaanse competitie meedraait onder de naam Anaheim Mighty Ducks. Dat team won in 2007 de nationale titel.