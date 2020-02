Sonic the Hedgehog, bekend uit de gelijknamige spellen die voor het eerst op de markt kwamen in 1991, staat centraal in een nieuwe liveactionfilm. Recensenten vinden echter vooral Jim Carrey als slechterik opvallen.

De Volkskrant - Drie sterren

"In deze vermakelijke verfilming is snelheid de clou van vrijwel elke grap (Sonic traint in de draaiende trommel van zijn wasmachine, zijn favoriete film is Jan de Bonts Speed) en het uitgangspunt van de meeste geslaagde actiescènes. Net wanneer Sonic wat te melig dreigt te worden, verschijnt een ouderwets energieke Jim Carrey ten tonele om als Sonics aartsvijand Dr. Robotnik te benadrukken dat een film over een supersnel blauw egeltje ook weinig anders dan melig kan zijn."

Lees de hele recensie

AD - Drie sterren

"Het vertalen van een videospel naar film is altijd een heikele opgave. Het bedenken van een pakkend verhaal dat in de geest van de betreffende game blijft is de voornaamste horde. In dat opzicht blinkt de filmversie van Sonic niet uit in originaliteit, maar toch werkt de film op een aantal niveaus. Vooral de vertolking van Jim Carrey als de geschifte Dr. Robotnik staat garant voor enkele razendsnelle en gevatte dialogen die zeker ook de volwassen kijkers zullen aanspreken."

Lees de hele recensie

Het Parool - geeft geen sterren

"In de proloog vlucht de supersonische egel voor een invasie van zijn buitenaardse biotoop, waarna hij in een Amerikaans dorp een teruggetrokken bestaan leidt. De egel zoekt toenadering tot dorpssheriff James Marsden en veroorzaakt tumult wanneer hij spelend door de geluidsbarrière gaat en de stroomvoorziening van half Amerika platlegt. Enter dokter Robotnik, een kleurrijke antagonist uit de games die in de film door een ontketende Jim Carrey wordt vertolkt. Met zijn rubberen mimiek en manische uithalen past de ster beter bij de materie dan de rest van het acteursensemble, dat onder regie van debutant Jeff Fowler braaf binnen de lijntjes kleurt."