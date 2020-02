Disney heeft schrijvers aangenomen die voor het script van een tweede liveactionfilm over Aladdin moeten zorgen. Variety meldt op basis van bronnen dat de productie van de film is gestart.

Schrijvers John Gatins (Flight, Real Steel) en Andrea Berloff (Straight Outta Compton) tekenen voor het script van het vervolg, dat overigens niet het plot van de tweede animatiefilm over Aladdin uit de jaren negentig zal volgen.

Ook de producenten van de in 2019 verschenen liveactionfilm keren terug, maar het is nog niet duidelijk of Guy Ritchie weer in de regisseursstoel plaatsneemt.

Naar verwachting nemen Mena Massoud, Naomi Scott en Will Smith de rollen van Aladdin, Yasmin en de Geest weer op zich. De Nederlandse acteur Marwan Kenzari speelde in het eerste deel de rol van Jafar. Het is nog niet bekend of hij deze rol weer voor zijn rekening neemt.

De tweede film zal net als de eerste in de bioscoop te zien zijn. Aladdin (2019) bracht wereldwijd meer dan 1 miljard dollar (ruim 900 miljoen euro) op.