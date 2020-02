Het themanummer van Billie Eilish voor de nieuwe James Bond-film No Time to Die heeft dezelfde naam als de film. Het nummer No Time to Die verschijnt op donderdag, maakt de zangeres woensdag bekend via Instagram.

Eilish laat bij de aankondiging al enkele seconden van het nummer horen.

In januari werd Eilish bevestigd als de artiest die het thema voor de nieuwe Bond-film mag maken. De achttienjarige zangeres is de jongste artiest ooit die een nummer voor een film over de Britse geheim agent mag maken. Eilish won onlangs vijf prijzen bij de uitreiking van de Grammy Awards.

In No Time to Die is de geheim agent James Bond met pensioen en geniet hij van een rustig leven op Jamaica. Dit is echter maar van korte duur: zijn oude vriend Felix Leiter van de CIA duikt namelijk op om hem om hulp te vragen.

De 25e James Bond-film verschijnt op 2 april in de Nederlandse bioscopen.