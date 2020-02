Rick Moranis, bekend van zijn hoofdrol in Honey, I Shrunk the Kids en de twee vervolgfilms, gaat in een nieuwe sequel spelen. Hij speelt de vader van het personage dat wordt vertolkt door Frozen-acteur Josh Gad, meldt Deadline woensdag.

Eerder werd al aangekondigd dat Joe Johnston, die ook Honey, I Shrunk the Kids regisseerde, de regie van de vervolgfilm Shrunk op zich neemt.

Deze film draait om een man (gespeeld door Gad) die net zo'n belangrijke wetenschapper wil worden als zijn vader (gespeeld door Moranis). Net als zijn vader zorgt hij er met een van zijn uitvindingen per ongeluk voor dat zijn gezinsleden krimpen.

Het is de eerste keer in 23 jaar dat Moranis, ook bekend van onder meer The Flintstones en Ghostbusters, weer in een bioscoopfilm te zien zal zijn. Hij besloot in de jaren negentig om te stoppen met acteerwerk. Hij verzorgde nog wel enkele stemmen in animatiefilms, zoals Brother Bear.

De gezinskomedie Honey, I Shrunk the Kids was in 1989 een groot succes en kreeg ook twee vervolgfilms. Shrunk, een productie van Disney, zal in de bioscopen te zien zijn. Het is nog niet bekend wanneer de film in de bioscopen zal worden gedraaid.