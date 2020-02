Andy Serkis, onder meer bekend van zijn vertolking van Gollum in The Lord of the Rings, gaat een bijrol spelen in de zesdelige Netflix-serie The Letter for the King. De reeks is gebaseerd op het boek De brief voor de koning van Tonke Dragt. The Letter for the King verschijnt op 20 maart op de streamingdienst.

Andy is niet de enige Serkis die in de serie te zien zal zijn, ook zijn dochter Ruby speelt erin mee. Zij vertolkt een van de hoofdrollen, die van dienstmeisje Lavinia.

The Letter for the King vertelt het verhaal van de jonge ridder Tiuri (gespeeld door Amir Wilson) die aan een avontuurlijke tocht begint om een geheime brief aan de koning te bezorgen op het moment dat een genadeloze prins dreigt de wereld te vernietigen.

Tijdens zijn reis wordt Tiuri onverwacht het onderwerp van een magische voorspelling die erop duidt dat een held de duistere prins kan verslaan en zo de vrede zal herstellen. Als Tiuri zijn tocht wil overleven, moet hij leren wat het betekent om een echte ridder te zijn.

Het script is geschreven door Will Davies, bekend van How to Train Your Dragon en Johnny English. Hij is ook de uitvoerend producent, naast Nederlander Paul Trijbits die dit ook deed bij Saving Mr. Banks en The Casual Vacancy.