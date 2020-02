Er komt een derde seizoen van Meisje van plezier, de serie waarin Angela Schijf de hoofdrol speelt. De actrice kondigt woensdag op Instagram aan dat ze momenteel bezig is met de opnames.

"Ik ga het helemaal anders doen. Meisje van plezier seizoen 3 in de maak", schrijft Schijf bij een foto waarop ze te zien is met een blonde pruik, die ze draagt voor haar rol als escortdame in de serie.

Het nieuws volgt enkele dagen voordat het tweede seizoen van de serie wordt uitgezonden op RTL. De reeks werd al in oktober uitgezonden via Videoland, maar zal vanaf zondag 16 februari op televisie te zien zijn.

Naast Schijf zijn ook onder anderen Birgit Schuurman, Peter Paul Muller en Roeland Fernhout weer te zien in de tweede reeks van de serie. Holly Mae Brood is nieuw in Meisje van plezier.

In het tweede seizoen komen Meryem (Schuurman) en Nadine (Schijf) lijnrecht tegenover elkaar te staan, nadat Nadine haar eigen escortbureau is gestart.