De ABC-serie The Good Doctor krijgt een vierde seizoen, meldt Deadline dinsdag. In Nederland is de serie te zien op Videoland.

De ziekenhuisserie behaalt hoge kijkcijfers in de Verenigde Staten. Het afgelopen seizoen was The Good Doctor de best bekeken serie op de zender ABC. De op één na best bekeken serie was Grey's Anatomy. Ook deze reeks krijgt een nieuw seizoen.

In The Good Doctor speelt acteur Freddie Highmore Shaun Murphy, een jonge arts met autisme die van het platteland van Wyoming naar San Jose verhuist om daar in een prestigieus ziekenhuis zijn specialisatie af te ronden.

"The Good Doctor is een hoeksteen van de maandagavond geworden en is een van die buitengewoon oprechte series waarin zaken als inclusiviteit zonder vrees worden behandeld", aldus Karey Burke, het hoofd van ABC.