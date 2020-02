Warner Bros. verandert de titel van de film Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’s naar Harley Quinn: Birds of Prey. Dit besluit komt nadat bezoekcijfers tijdens het eerste weekend tegenvielen.

Tijdens het openingsweekend in de Verenigde Staten haalde Birds of Prey ongeveer 33 miljoen dollar (ruim 30 miljoen euro) op, een stuk minder dan de 45 miljoen dollar waar de studio op gerekend had.

Harley Quinn, in Birds of Prey gespeeld door Margot Robbie, is een fictieve slechterik uit het DC-universum waar ook Batman deel van uitmaakt. Ze was eerder op het grote doek te zien in de film Suicide Squad uit 2016. Hoewel critici er niet over te spreken waren, verdiende die film wereldwijd bijna 750 miljoen dollar.

Een woordvoerder van Warner Bros. vertelde aan The Verge dat de titel is gewijzigd zodat tickets voor de film online makkelijker te vinden zijn. Door de naam Harley Quinn vooraan de titel toe te voegen, begrijpen potentiële bioscoopbezoekers sneller waar de film over gaat.

De film draait sinds 6 februari in Nederlandse bioscopen.