Raphael Coleman, bekend van zijn rol als Eric in de filmversie van Nanny McPhee, is op 25-jarige leeftijd overleden. De acteur overleed op donderdag 6 februari nadat hij in elkaar zakte tijdens het hardlopen.

De doodsoorzaak van Coleman (linksonder op de foto) is nog niet vastgesteld, meldt Deadline dinsdag.

De acteur verwierf in 2005 bekendheid met zijn rol in Nanny McPhee. In die kinderfilm speelde hij als negenjarige een van de kinderen van het door Colin Firth vertolkte personage.

Coleman was actief als klimaatactivist voor de beweging Extinction Rebellion. Onlangs werd de voormalige acteur nog gearresteerd tijdens een milieuprotest waaraan hij deelnam.