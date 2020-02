BBC Studios' Science Unit gaat met milieuactivist Greta Thunberg samenwerken aan een documentaireserie over de internationale campagne van de 17-jarige Thunberg. Dat meldt Deadline op maandag.

Het commerciële onderdeel van de Britse omroep kondigde de samenwerking aan op het jaarlijkse BBC Showcase-evenement, dat plaatsvond in Liverpool.

Rob Liddell, uitvoerend producent van BBC Studios zei toen het volgende over het project: "Klimaatverandering is waarschijnlijk het belangrijkste probleem in ons leven, dus het voelt als het juiste moment om een ​​gezaghebbende serie te maken die de feiten en wetenschap achter dit complexe onderwerp verkent."

'Buitengewoon voorrecht'

Dat hij hierbij met Thunberg mag samenwerken vindt hij een grote eer. "Het is een buitengewoon voorrecht om dit met Greta te doen. Om van binnenuit te kunnen zien hoe het is om een ​​wereldwijd icoon te zijn."

De serie zal vooral gaan over het activisme van Thunberg. Ze wordt gevolgd terwijl ze wetenschappers en klimaatdeskundigen ontmoet. Tegelijkertijd is het een coming of age-verhaal dat Thunberg volgt in haar reis naar volwassenheid.

Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de documentaireserie zal worden uitgezonden en uit hoeveel afleveringen deze zal bestaan.

De BBC is niet de enige partij die geïnteresseerd was in een documentaire over Thunberg, ook de Amerikaanse streamingdienst Hulu brengt dit jaar een film uit over de Zweedse.