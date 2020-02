Videoland heeft afgelopen week weer een aantal films en series toegevoegd. Vooral acteur Tom Hanks blijkt erg geliefd; onder meer Saving Private Ryan en The Green Mile zijn aan het assortiment van de videostreamingdienst toegevoegd.

Series

Code Black

Deze dramaserie speelt zich af op de drukste spoedeisende hulp in de Verenigde Staten. Het aantal patiënten dat wordt binnengebracht is soms zo groot dat artsen en verpleegkundigen het niet aankunnen. Op dat moment ontstaat er een Code Black. In de eerste aflevering worden vier nieuwe artsen in opleiding aan het werk gezet op deze beruchte spoedeisende hulp.

Trailer eerste seizoen Code Black

High Tech Crimes

Veel criminelen laten banken tegenwoordig links liggen; ze hacken sites en overheidsorganisaties om aan geld te komen. De documentaireserie High Tech Crimes neemt de meest spectaculaire cybercrimezaken onder de loep, waarbij een expert alle stappen toelicht die de criminelen en de politie nemen tijdens zo'n klus.

Films

The Green Mile

Jarenlang heeft Paul Edgecomb (Tom Hanks) gewerkt als bewaker in de 'dodengang' van gevangenis Cold Mountain. In het bejaardentehuis blikt Paul terug op zijn leven. Vooral John Coffey (Michael Clarke Duncan) is hem bijgebleven: een reus van een man, die vastzat voor verkrachting en de moord op twee meisjes. Maar als Paul hem leert kennen, blijkt John geen nare man te zijn. Sterker nog: hij heeft een heel bijzondere gave.

An Ocean Story

De leefbaarheid van onze oceanen gaat achteruit door vervuiling, overbevissing en klimaatverandering. Zullen de oceanen al deze tegenslagen kunnen doorstaan? An Ocean Story volgt wereldleiders en wetenschappers die met elkaar in gesprek gaan op de World Ocean Summit 2018 in Mexico. In de documentaire wordt gezocht naar oplossingen voor het probleem.

The Girl with the Dragon Tattoo

Mikael Blomkvist (Daniel Craig) is veroordeeld voor smaad. De onderzoeksjournalist wordt gevraagd om zich bezig te houden met de veertig jaar oude verdwijning van Harriet Vanger. De getatoeëerde hacker Lisbeth Salander (Rooney Mara) ontdekt ondertussen waarvoor Blomkvist veroordeeld is. Ze komen samen en bundelen hun krachten om de duistere geheimen van de Vanger-familie te onthullen.

The Girl With The Dragon Tattoo - Trailer

Saving Private Ryan

Van de Amerikaanse familie Ryan vechten vier zonen mee in de Tweede Wereldoorlog. In één week tijd sneuvelen er drie. Een speciale eenheid krijgt de opdracht om de laatste Ryan-zoon voorbij de vijandelijke linie te vinden en terug te halen.

