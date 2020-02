Zuid-Korea staat op z'n kop: Parasite heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) als eerste niet-Engelstalige film de Oscar voor beste film gewonnen. Korea-kenner en historicus gespecialiseerd in Noordoost-Azië Remco Breuker vertelt in gesprek met NU.nl dat het hele land naar de uitreiking heeft toegeleefd.

"Ik zit eigenlijk te wachten totdat iemand de beweging start om regisseur Bong Joon-ho president van Zuid-Korea te maken", zegt een enthousiaste Breuker lachend. "Het hele land heeft de film gezien en iedereen leeft ontzettend mee. Op sociale media en in de kranten is het heel groot nieuws."

Breuker legt uit dat Zuid-Korea al ruim twintig jaar een succesvolle eigen filmindustrie heeft, die ook in het buitenland goed scoort. "Veel Koreaanse films zijn in eigen land kaskrakers en doen het over de hele wereld goed, maar de Amerikaanse bioscopen bleven tot nu toe uit."

'Bijna niemand verwachtte dat Parasite beste film zou winnen'

De hoogleraar vertelt dat er in het land al een tijd op de eerste grote prijs voor een Zuid-Koreaanse film werd gewacht. De hoop op een Oscar begon in Zuid-Korea wat meer te leven toen de 49-jarige Bong in mei 2019 bij het filmfestival van Cannes de Gouden Palm voor beste regie in ontvangst mocht nemen voor Parasite.

"Er werd vooral gehoopt op de Oscar voor beste buitenlandse film. Toen de film ook werd genomineerd in andere categorieën steeg de hoop dat de prijs voor beste buitenlandse film binnen handbereik was, maar bijna niemand verwachtte dat Parasite ook de prijs voor beste regie en beste film zou pakken", legt Breuker uit.

Parasite, dat het midden houdt tussen een thriller en zwarte komedie, volgt een minderbedeelde familie die stap voor stap in het familieleven van een welvarende familie infiltreert terwijl de omstandigheden om hen heen steeds vreemder worden.

Maar wat maakt het zo'n uitzonderlijk goede film? "De film slaat een brug tussen rijk en arm en zet situaties neer die zeer herkenbaar zijn voor Koreanen, maar ook universeel werken", zegt Breuker.

"Bong Joon-ho laat hier zien dat hij het vak tot in de puntjes beheerst. Het is cinematografisch prachtig, het is grappig en hij weet het absurdistische uit zijn stijl te behouden en hij deinst er niet voor terug onconventionele keuzes te maken", aldus Breuker.

'De Koreaanse filmindustrie is al volwassen'

De Oscars zijn een kroon op een industrie die sinds de jaren tachtig werd aangewakkerd en halverwege de jaren negentig echt tot bloei kwam. De overheid investeerde in de filmindustrie en een quotum was van kracht waardoor bioscopen een bepaald aantal Koreaanse films moesten laten zien.

Dit werpt nu z'n vruchten af. Volgens Breuker is het bijna niet bij te houden welke nieuwe regisseur er nu weer een sterke debuutfilm heeft uitgebracht. Hij spreekt van "enorm veel talent" en vertelt dat het succes van Koreaanse films de interesse bij de jeugd om films te maken flink heeft aangewakkerd.

Breuker hoopt vooral dat de Koreaanse filmindustrie na dit succes blijft doen wat het nu doet. "Meer belangstelling vanuit andere landen voor de films is natuurlijk mooi en de Koreaanse talenten krijgen zo ook kansen om in het buitenland aan de slag te gaan. Maar de Koreaanse filmindustrie is al volwassen, met export over de hele wereld en zeer vernieuwende films, en heeft eigenlijk geen verandering nodig."

Parasite behoort inmiddels al tot de twintig best verdienende Zuid-Koreaanse films met tien miljoen bioscoopbezoekers. Na de Oscar-winst komt de film ook daar weer terug op het witte doek om nog meer bezoekers te trekken. "Het zou me niets verbazen als alle records gebroken worden", besluit Breuker.