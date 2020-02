De muziek van de film Joker zal op 11 mei te horen zijn in Theater Carré in Amsterdam. Dan wordt de film er vertoond, onder begeleiding van een volledig liveorkest, meldt de organisatie maandag.

De muziek, geschreven door de IJslandse componiste Hildur Gudnadóttir, wordt tijdens Joker - Live in Concert voor het eerst live gespeeld. Na de première in Londen, op 30 april, tourt het orkest door de rest van Europa.

Gudnadóttir is een van de meest geprezen jonge componisten van haar generatie. Zo werd ze door The Times beschreven als "muziek in Hollywoods oren", en is ze de eerste solowinnares van de Golden Globe voor beste originele filmmuziek. Daarnaast werd de muziek die ze schreef voor de HBO-miniserie Chernobyl bekroond met een Grammy.

"Toen we de muziek opnamen zorgde het orkest voor zoveel diepte in- en aandacht voor het spel, dat we letterlijk onze adem inhielden tijdens het grootste deel van de opnames", zegt de componist over Joker. "Ik ben enorm blij dat ik dat weer mag zien gebeuren en dat we dit met publiek kunnen delen."

Joker bracht ruim 1 miljard dollar op

Joker gaat over de begindagen van Batmans aartsvijand. Het werd met een wereldwijde opbrengst van ruim 1 miljard dollar (904 miljoen euro) een van de best verdienende films van 2019.

Naast de muziek viel ook hoofdrolspeler Joaquin Phoenix de afgelopen maanden veelvuldig in de prijzen. Zo won hij zondag nog de Oscar voor beste acteur.

De kaartverkoop van Joker - Live in Concert start vrijdag 14 februari om 10.00 uur via Ticketmaster.