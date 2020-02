Johnny Kraaykamp jr. vindt het prettig dat hij voor zijn rol als opa Henk Visser in de RTL 4-soap Goede Tijden, Slechte Tijden een contract heeft. Dat zei de acteur zondag in het radioprogramma De Perstribune van Omroep Max.

De 65-jarige acteur is altijd actief geweest als zelfstandige in de acteerwereld. "Hoe je het wendt of keert, het is altijd maar weer onzeker en je hebt een half jaar werk en daarna moet je maar weer zien", zegt Kraaijkamp.

Kraaijkamp speelt in Goede Tijden, Slechte Tijden de rol van Opa Henk. Hoelang hij precies in de serie te zien zal zijn, is nog niet bekend. "Dat wordt per seizoen beslist", aldus Kraaykamp in het radioprogramma dat wordt gepresenteerd door Carrie ten Napel en Margreet Reijntjes.

Naast zijn rol in de dramaserie speelt Kraaijkamp momenteel in de musical Verliefd op Ibiza. Hij speelt daarin de rol van Karla. De acteur is verder bekend van zijn rollen in series als Het Zonnetje in Huis en Vreemde Praktijken.