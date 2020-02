Jennifer Lopez en Eddie Murphy zijn kanshebbers op de Redeemer Award van de Golden Raspberry Awards, de enige positieve categorie onder de satirische prijzen voor de slechtste filmprestaties van het afgelopen jaar.

De organisatie geeft, naast prijzen voor slechte filmprestaties, ook een prijs aan acteurs die zich revancheren in filmprojecten die volgen op een eerdere Razzie-nominatie.

Murphy verdiende volgens de organisatie achter de Razzie-filmprijzen een nominatie voor zijn goede acteerwerk in de film Dolemite Is My Name. Lopez maakt kans dankzij haar rol in Hustlers.

Murphy vestigde in 2008 een record toen hij, mede dankzij drie rollen in de film Norbit, vijf keer werd genomineerd voor een Razzie. Lopez won in 2004 twee Razzies voor haar acteerwerk in de film Gigli.

Ook Keanu Reeves is genomineerd

Andere genomineerden zijn Keanu Reeves voor John Wick 3 en Toy Story 4, Adam Sandler (Uncut Gems) en Will Smith (Aladdin). De leden van de Razzies betalen ongeveer 35 euro en bepalen na stemming de winnaar.

De Redeemer Award bestaat sinds 2014. Eerdere winnaars waren onder anderen Ben Affleck, Sylvester Stallone en Mel Gibson.

De Golden Raspberry Awards worden traditiegetrouw de avond voor de Oscars uitgereikt. Dit jaar maken de films Cats, A Madea Family Funeral en Rambo: Last Blood de meeste kans op de goudkleurige beeldjes in de vorm van een framboos. Elk van de drie films kreeg acht nominaties, waaronder die voor slechtste film.