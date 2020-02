Elke week verschijnen er nieuwe films en series op Netflix. Dit keer zijn dat onder meer Locke & Key, In The Heart Of The Sea en The Pharmacist.

Series

Locke & Key: seizoen 1

In de horrorserie Locke & Key vertrekken drie kinderen, na de gruwelijke moord op hun vader, met hun moeder naar hun voorouderlijk landhuis. Dit gigantische Keyhouse zit vol met mysterieuze sleutels die je krachten kunnen geven. De kinderen gaan op onderzoek uit en dat trekt de aandacht van een demon die deze magische sleutels ook graag wil hebben.

Dit moet je weten voordat je Locke & Key gaat kijken

The Pharmacist: seizoen 1

De documentaireserie The Pharmacist vertelt over Dan Schneider, een apotheker die besluit het verdriet om het verlies van zijn zoon in te zetten in de strijd tegen de opiatencrisis. Anders dan veel mensen denken, gaat het lang niet altijd om verboden middelen als heroïne, maar vaak juist om gewone legale pijnstillers.

1 Video Bekijk hier de trailer van The Pharmacist

Bekijk ook dit lijstje met tien Netflix-documentaires

Who Killed Malcolm X?: seizoen 1

In deze documentaireserie over de Afro-Amerikaanse leider worden niet eerder vertoonde interviews en archiefbeelden gebruikt. Ook wordt gesproken met een van de mannen die veroordeeld zijn voor de moord op Malcolm X. De maker van Who Killed Malcolm X? plaatst vraagtekens bij het politieoptreden en de gang van zaken in de rechtszaal.

Bekijk ook dit lijstje met tien truecrimedocumentaires op Netflix

My Holo Love: seizoen 1

In deze romantische Zuid-Koreaanse serie vindt een eenzame vrouw onverwacht de liefde. Ze vormt een hechte band met een hologram dat er precies zo uitziet als zijn briljante maker.

1 Video Bekijk hier de trailer van My Holo Love

Omdat het bijna Valentijnsdag is: een lijstje met romcoms op Netflix

Films

In The Heart Of The Sea

In 1819 vaart de walvisjager Essex uit voor een reis van 2,5 jaar. Het doel? Jagen op potvissen in de zuidelijke Grote Oceaan. Het schip wordt in 1820 echter tot zinken gebracht. De dader blijkt een gigantisch grote walvis met een bijna menselijke wraakzucht. De overlevenden weten pas na negentig dagen aan land te komen.

Horse Girl

Sarah (Alison Brie) houdt enorm van knutselen, paarden én bovennatuurlijke misdaadseries. Ze leidt een eenvoudig, maar eenzaam leven, dat verandert wanneer de scheidslijn tussen haar dromen en de echte wereld vervagen. Sarah vindt het in ieder geval erg lastig om de werkelijkheid nog helder te zien.

1 Video Bekijk hier de trailer van Horse Girl

The 15:17 to Paris

Op 21 augustus 2015 ontdekken drie Amerikaanse mannen dat er een terrorist aanwezig is aan boord van de Thalys van Amsterdam naar Parijs. De man is bewapend met een AK-47 om een aanslag te plegen in de Franse hoofdstad. De drie besluiten in te grijpen. In Clint Eastwoods The 15:17 to Paris wordt het levensverhaal van deze mannen verteld. Vanaf hun jeugd tot aan het moment dat ze de terrorist weten te stoppen.

Ready Player One

De tiener Wade Watts (Tye Sheridan) probeert van zijn saaie bestaan weg te vluchten door zo vaak mogelijk in te loggen op OASIS. In deze virtuele utopie kunnen gebruikers een alternatief leiden. Als de maker van OASIS komt te overlijden, stelt hij zijn fortuin beschikbaar aan de winnaar van een competitie. Wade schrijft zich ook in en moet het opnemen tegen grote bedrijven en tegenstanders die er alles aan doen om de schat het eerst te vinden.

147 Video Virtual Reality neemt wereld over in Spielbergs Ready Player One

Bekijk ook dit complete overzicht van films en series die in februari naar Netflix komen