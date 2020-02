Hannah Hoekstra heeft geen plan achter de hand voor als het onverhoopt misgaat met haar carrière. De actrice prijst zichzelf gelukkig dat ze kan leven van haar werk, zegt ze in gesprek met Trouw.

"Toch kan ik heel zenuwachtig denken dat het morgen voorbij is, dat dit de laatste keer was dat ik ook maar iets mocht spelen. Collega Anne Wil Blankers, ze is 79, zegt dan: 'Lieverd, dat wordt niet minder'", aldus de 32-jarige actrice.

Hoekstra: "Het is een fijn idee om iets achter de hand te hebben, dromen genoeg. Hoe zou ik het doen als regisseur, als schrijver? Misschien wil ik nog studeren, de pabo gaan doen. Lesgeven lijkt me fantastisch, maar het is geen plan B."

De actrice, die in onder andere De Helleveeg en Hemel speelde, sluit niet uit dat er in de toekomst nog een ander plan A komt. "Het is rijkdom dat dat kan."