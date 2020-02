Het Museum of Modern Art (MoMA) in New York eert James Bond-acteur Daniel Craig met een filmexpositie, meldt Variety vrijdag.Van 3 tot en met 22 maart zullen verschillende films uit Craigs carrière worden vertoond.

De filmexpositie Daniel Craig: In Character vindt plaats vlak voor het verschijnen van No Time To Die, de laatste film waarin Craig de rol van James Bond speelt. De acteur zal aanwezig zijn bij de opening van de expositie, als de film Casino Royale vertoont wordt.

"Ik had nooit verwacht dat ik in een museum terecht zou komen, maar wat een eer dat ik nu in MoMa te zien ben!", aldus Craig.

Tijdens de expositie worden films uit de James Bond-reeks vertoont, maar ook films uit het begin van Craigs loopbaan, waaronder Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (1998) en The Mother (2003).

Volgens de filmcurator van MoMa is Craig "een essentiële filmster van deze tijd", omdat hij zoveel memorabele personages heeft gespeeld.