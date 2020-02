Willemijn Verkaik, die in de Nederlandse en Duitse versie van Frozen II de zangstem verzorgde van prinses Elsa, mag zondag het nummer Into the Unknown zingen tijdens de Oscar-uitreiking. Zij zal het liedje samen met negen andere 'Elsa's' ten gehore brengen, zo maakt The Academy donderdag bekend.

Verkaik, die ook bekend is van musicals als Wicked en Annie en de hoofdrol gaat spelen in de Nederlandse versie van de musical Waitress, betreedt samen het podium met zangeres Aurora en Idina Menzel.

Menzel is te horen is als de prinses in de originele versie. Naast de twee zangeressen zullen ook de Elsa-actrices uit onder meer Polen, Spanje en Japan het liedje gaan zingen. Het liedje is genomineerd voor Beste originele liedje.

Ook de andere genomineerden zingen een fragment uit het lied. Elton John zal het nummer (Im Gonna) Love me Again zingen, uit de biografische film over zijn leven Rocketman.

Randy Newman is voor twintigste keer genomineerd

Randy Newman zal I can't let you throw yourself away ten gehore brengen. Het lied is afkomstig uit de film Toy Story 4. Het is de twintigste keer dat Newman voor een Oscar genomineerd is. Voor zijn muziek in Toy Story 3 en Monsters, Inc kreeg hij de filmprijs al eens uitgereikt.

Chrissy Metz zingt I'm standing with you, uit de film Breakthrough en Cynthia Erivo zal Stand Up zingen. Het nummer komt uit de film Harriet, over de Afro-Amerikaanse activiste Harriet Tubman.

De Oscars worden in de nacht van zondag op maandag vanaf 00.30 uur live uitgezonden op de Nederlandse zender FOX.