Volg hier alle updates over de Oscars 2020

Hoi, mijn naam is Fabian Melchers en ik doe voor jullie live verslag van de Oscaruitreiking. De films die kans maken op de hoofdprijs, worden hieronder bijgehouden via een tussenstand.

1917:

Ford v Ferrari:

The Irishman:

Jojo Rabbit:

Joker:

Little Women:

Marriage Story:

Once Upon a Time... In Hollywood:

Parasite: