Rondom het Dolby Theatre in Los Angeles is de straat al een week afgezet. Stembussen zijn gesloten, de rode loper wordt gelegd. Het is Oscar-weekend in Hollywood. NU.nl blikt vooruit op de uitreiking van de nacht van zondag op maandag, waar spannende dingen kunnen gaan gebeuren.

Het prijzengala trapt meteen af met de Oscar voor beste mannelijke bijrol, een belangrijk moment voor Brad Pitt. De 56-jarige veteraan, genomineerd voor zijn rol als goedhartige stuntman in Once Upon a Time… In Hollywood, greep tot nu toe drie keer mis. Als producent van 12 Years a Slave deelde Pitt wel mee in de winst van 2014.

Met inmiddels een Golden Globe en een SAG Award op zijn naam, lijkt Pitt nu ook een Oscar voor zijn acteerwerk te gaan krijgen. Halverwege de nacht is Marriage Story-actrice Laura Dern de grootste kanshebber bij de vrouwen. Als geslepen advocate in het echtscheidingsdrama van Noah Baumbach won ze eerder al dezelfde prijzen als Pitt.

Daarna is vooral de prijs voor beste make-up iets om in de gaten te houden. Want dat is het moment dat we Nederlands succes kunnen gaan zien.

Tristan Versluis maakte met een team de vele lijken en protheses voor het oorlogsdrama 1917. Arjen Tuiten kan met zijn collega's van Maleficent: Mistress of Evil een Oscar winnen voor het duivelse gezicht van Angelina Jolie.

Grootste kanshebber in hun categorie is echter Kazu Hiro, voor de gezichtstransformaties van onder meer John Lithgow en Charlize Theron in Bombshell. Maar kansloos zijn Versluis en Tuiten niet. De Japanner won in 2018 al voor Darkest Hour, dus wellicht dat de Academy ditmaal de prijs naar een ander laat gaan.

Nederlandse musicalster Willemijn Verkaik, die de zangstem van prinses Elsa verzorgt in de Nederlandse en Duitse versie van de Disney-film Frozen II, zal tijdens de uitreiking het nummer Into the Unknown ten gehore brengen, samen met negen andere 'Elsa's'. Het nummer is genomineerd voor Beste originele liedje.

Eerbetoon aan Rutger Hauer

Een andere Nederlander gaat ook vrijwel zeker zijn eigen moment krijgen tijdens de Oscar-nacht. Met een Hollywoodcarrière van meer dan dertig jaar, kan Rutger Hauer niet ontbreken tijdens het gebruikelijke In Memoriam-gedeelte.

In de tussentijd zal het gaan aankomen op Oscars tellen. Joker heeft elf nominaties en kan in theorie het record van Ben-Hur, Titanic en The Return of the King evenaren. Maar dan moet het wel heel erg meezitten, want 1917 is in veel technische categorieën de torenhoge favoriet. Vooral cameraman Roger Deakins (Skyfall, Blade Runner 2049) kan een tweede Oscar haast niet ontgaan.

De strijd om beste film lijkt zich tussen Joker en1917 af te spelen, hoewel er genoeg andere kandidaten zijn om in de gaten te houden. De duizenden filmprofessionals uit de Academy zullen bijvoorbeeld ook Tarantino's nostalgische portret Once Upon a Time… In Hollywood een warm hart toedragen.

Zuid-Koreaanse thriller kan verrassen met hoofdprijs

Belangrijkste outsider is daarnaast het Zuid-Koreaanse Parasite. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een niet-Engelstalige film de hoofdprijs pakte op het Oscar-gala, maar gezien de karrenvracht aan eerdere onderscheidingen voor de Zuid-Koreaanse film is het zeker niet ondenkbaar. Een historische avond kan het dus worden.

De kans op verrassingen is bij de acteurs minder groot. Joaquin Phoenix sleept de ene na de andere prijs binnen voor Joker. Renée Zellweger deed de afgelopen maanden hetzelfde met haar rol in Judy. Voor Phoenix zou het zijn eerste Oscar zijn; Zellweger de prijs al eens eerder in 2004, voor haar bijrol in Cold Mountain.

Niet alleen maar winnaars

The Irishman lijkt met tien nominaties misschien ook bij de favorieten te horen, maar dat zou wel eens heel anders kunnen lopen. De misdaadfilm lijkt in geen enkele categorie favoriet te zijn. Regisseur Martin Scorsese zou daarmee zijn eigen record uit 2003 evenaren, toen Gangs of New York zonder prijzen naar huis ging. Historisch is dat verlies overigens niet. The Color Purple en The Turning Point hadden ieder elf onverzilverde Oscars.

Met tien nominaties kun je sowieso moeilijk van een teleurstelling spreken. Bovendien zijn er buiten de gedoodverfde winnaars ook andere zaken om in de gaten te houden. Partners Greta Gerwig en Noah Baumbach bijvoorbeeld, die los van elkaar een nominatie hebben voor de hoofdprijs. Zij voor Little Women (beste scenario gebaseerd op een boek of toneelstuk), hij voor Marriage Story (beste originele scenario).

En dan is er nog het optreden van vijfvoudig Grammy-winnares Billie Eilish. De achttienjarige zangeres heeft nog altijd haar titelsong van de nieuwe Bond-film No Time to Die niet laten horen. Grote kans dat die dus in de nacht van zondag op maandag langs gaat komen.

De uitreiking van de Oscars begint zondagnacht om 2.00 uur Nederlandse tijd. Het gala is te volgen in een liveblog op NU.nl en via FOX.