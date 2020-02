Het Canadese entertainmentbedrijf Lionsgate heeft officieel ingestemd met vervolg op de film Knives Out, schrijft Variety donderdag.

De eerste film heeft al bijna 300 miljoen dollar (omgerekend 273 miljoen euro) opgebracht en is genomineerd voor drie Golden Globes. Daarnaast heeft schrijver en regisseur van Knives Out Rian Johnson een Oscar-nominatie ontvangen voor het creëren van het beste originele scenario.

Dat Lionsgate instemt met een vervolg, is niet geheel verrassend. De laatste gepubliceerde kwartaalcijfers van het bedrijf over 2019 laten zien dat Knives Out de nettowinst van het bedrijf met tientallen miljoenen dollars liet stijgen, tot tevredenheid van beleggers.

Regisseur was al begonnen aan nieuw scenario

Johnson sprak begin januari al de wens uit dat de film een vervolg nodig heeft en was zelf al aan een nieuw scenario begonnen. Hij hoopt sterren als Daniel Craig te verleiden om terug te keren in zijn rol.

De rest van de cast, met sterren als Jamie Lee Curtis, Chris Evans en Toni Collette, zal hoogstwaarschijnlijk wel vervangen worden. In de verfrissende modern moordmysterie probeert detective Benoit Blanc (Daniel Craig) de waarheid boven water te krijgen nadat een man dood wordt aangetroffen.