Bruno Mars gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe musicalfilm van Disney, meldt Deadline donderdag. De zanger, bekend van hits als Just The Way You Are, gaat de nog titelloze film ook produceren.

Het wordt de eerste grote filmrol voor de 34-jarige Mars, die in het echt Peter Gene Hernandez heet. Op zesjarige leeftijd speelde hij een kleine rol in de film Honeymoon in Vegas en de zanger verzorgde ook een stem voor de animatiefilm Rio 2.

Er zijn nog geen details over de film bekendgemaakt, maar bronnen melden aan Deadline dat Mars meerdere nummers voor de productie componeert en die ook ten gehore zal brengen.

Volgens de filmsite wordt nog gezocht naar een scenarioschrijver en een regisseur, die meer vorm aan het verhaal kan geven.