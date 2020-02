Kruimeltje en de strijd om de goudmijn, het vervolg op de film Kruimeltje uit 1999, draait sinds 5 februari in de Nederlandse bioscopen. Het acteerwerk en de humor vallen niet geheel in de smaak.

Trouw - drie sterren

"De keuze om het hele avontuur een westernsausje te geven – paardrijden, lasso’s, een duel – pakt goed uit. Het past bij Kruimeltjes wereldbeeld. Het acteren en de dialogen kraken hier en daar wel."

"Daar tegenover staat dat de essentie van het belhamelavontuur niet uit het oog is verloren: de achtervolgingsscènes. Na de eerste achtervolging komt de film wat traag op gang, maar de vaart komt er goed in nadat Kruimeltje is ontvoerd."

NRC - twee sterren

"In Kruimeltje (1999), de verfilming van het klassieke kinderboek uit 1923, wordt Harry Volker, Kruimeltjes naar Amerika geëmigreerde vader, aan het eind van het verhaal herenigd met de vrouw en het zoontje die hij achterliet. In het vervolg Kruimeltje en de strijd om de goudmijn verhuist het drietal naar het platteland."

"De toon is vooral kluchtig, met een schmierende Victor Löw als Lefty. Zijn twee dommige handlangers zijn niet erg grappig. Een hondenvoerfabrikant krijgt alle gelegenheid tot product placement, waarbij het zeer de vraag is of er een eeuw geleden al hondensnacks bestonden. Hoe dan ook, hondje Moor, Kruimeltjes trouwe kompaan, steelt de show."

de Volkskrant - drie sterren

"Kruimeltje, hetzelfde stoute jongetje dat zich met de beste bedoelingen steeds in de nesten weet te werken, wordt na een wat stroperig begin ontvoerd door een stel boeven. Eigenlijk wordt het dan pas echt leuk, als de knusse kasseienstraatjes en trapgevelhuisjes plaatsmaken voor de Hollandse duinen en Kruimeltje en de strijd om de goudmijn de valse nostalgie naar Nederland anno 1920 achter zich laat en zich ontpopt tot een western voor beginners."

"Vrolijk vermaak is bij deze nieuwe Kruimeltje belangrijker dan emotionele impact. En slapstick regisseren blijkt maar weer eens een kunst. Maar goed, zo lang de bakker met zijn hoofd in een bruidstaart eindigt, maakt dat de kinderen waarschijnlijk weinig uit."

