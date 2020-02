De legendarische acteur Kirk Douglas is woensdag op 103-jarige leeftijd overleden, bevestigt zijn familie aan Amerikaanse media. Zijn gezondheid zou de laatste tijd snel achteruit zijn gegaan.

Douglas werd bekend met rollen als Spartacus in de gelijknamige klassieker en is in zijn lange carrière driemaal voor een Oscar genomineerd.

"Met enorm verdriet kan ik meedelen dat Kirk Douglas ons vandaag op 103-jarige leeftijd heeft verlaten", aldus zoon Michael. "De wereld beschouwde hem als een legende die enorm veel mensen inspireerde. Ik en mijn broers Joel en Peter zagen hem als onze vader, een geweldige man en een liefhebbende opa."

Michael prijst de carrière die zijn vader heeft gehad. "Zijn nalatenschap aan de filmindustrie zal de volgende generaties beïnvloeden."

Kirk Douglas speelde tot 1941 in een paar kleinere Broadway producties, waarna hij in dienst ging bij de Amerikaanse marine. Na de oorlog pakte hij zijn filmcarrière weer op en kreeg hij Oscarnominaties voor bijdrages aan boksfilm Champion, het romantische drama The Bad and the Beautiful en het drama Lust for Life, waarin hij de rol van Vincent van Gogh vertolkte.

Het zou echter tot 1996 duren voor hij het felbegeerde standbeeldje in ontvangst kon nemen, toen hij voor zijn hele oeuvre een ere-Oscar kreeg.