Ray Donovan, met acteur Liev Schreiber in de titelrol, stopt na zeven seizoenen, meldt Variety. De dramaserie eindigt volgens producent Showtime op een hoog niveau.

"Na zeven geweldige seizoenen komt de tijd van Ray Donovan bij Showtime ten einde", meldt kabelzender en producent Showtime in een verklaring. "We zijn trots dat deze serie met goede kijkcijfers en een hoog niveau is geëindigd."

Ray Donovan was in Nederland te zien via Ziggo en had in totaal 82 afleveringen. Hiermee was de serie over een man die op onorthodoxe manier de problemen van machtige mensen oplost, de langstlopende serie van Showtime.

De serie won sinds de eerste aflevering in 2013 een Critics' Choice Award, een Golden Globe en een Emmy Award. Voor die laatste televisieprijzen werd Ray Donovan tien keer genomineerd.