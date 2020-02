Televisieproducent en regisseur Gene Reynolds is maandag op 96-jarige leeftijd overleden, meldt CNN woensdag. Volgens een nicht van Reynolds stierf hij aan hartfalen in een ziekenhuis in de Californische stad Burbank.

Reynolds was vooral bekend als medebedenker van de televisiecomedy M*A*S*H, die van 1972 tot 1983 liep en 251 afleveringen telde. De laatste aflevering van de serie over een veldhospitaal in de Koreaanse Oorlog is met 106 miljoen kijkers nog steeds een van de best bekeken uitzendingen in de Verenigde Staten.

Als producent en regisseur won Reynolds meerdere Emmy Awards en prijzen van de Amerikaanse vakbond van regisseurs. Van de laatstgenoemde organisatie was hij van 1993 tot 1997 de voorzitter.

Enkele van de series die Reynolds regisseerde, zijn de comedy Hogan's Heroes over de Tweede Wereldoorlog en de sitcom Father of the Bride over een aanstaande bruid en haar ouders.