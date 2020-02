Liza Minnelli en haar halfzus Lorna Luft gaan de film Judy, over de laatste maanden van hun moeder Judy Garland, niet kijken. De laat de Amerikaanse actrice en zangeres weten in gesprek met Variety.

Het enige dat de 73-jarige Minnelli over Judy wil loslaten is dat ze hoopt dat Renée Zellweger (die met haar rol in de film een Oscar-nominatie in de wacht sleepte, red.) "een mooie tijd heeft gehad tijdens het filmen".

Rupert Goold, die de film heeft geregisseerd, snapt de aarzeling van Minnelli. Hij weet ook niet zeker of hij zelf een film over zijn moeder zou willen zien. "Ik hoop dat ze - mochten ze de film toch zien - begrijpen dat het een teken is van de liefde die we voelen voor de persoon Judy Garland en de erfenis die ze achterliet."

Judy laat de laatste maanden van Garland zien. Daarin kampte ze met een alcohol- en drugsverslaving en ging ze de strijd aan met haar ex-man, Sid Luft. Ze streed voor de voogdij over Lorna en Joey, haar kinderen uit dat huwelijk.

Garland had in de jaren dertig tot zestig succes met films als The Wizard of Oz, A Star Is Born en Meet Me in St. Louis. Ze overleed in 1969.