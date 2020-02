De prijswinnende muziek uit Joker is vanaf eind april live bij de film te horen, in een internationale concertreeks. De première is op 30 april in Londen, meldt Deadline dinsdag.

Dirigent bij de première is Jeff Atmajian, die ook de leiding had bij de opnames van de originele muziek. Later neemt Dave Mahoney het stokje van hem over bij concerten in het Verenigd Koninkrijk, die tot juli duren.

De tour trekt daarna ook door Europa, maar exacte data zijn daarvoor nog niet bekend. Ook is er nog geen duidelijkheid of het optreden in Nederland te zien zal zijn.

De IJslandse cellist en componist Hildur Guðnadóttir, die onlangs onder meer een Golden Globe won en ook een grote kanshebber is bij de Oscars, zegt verheugd te zijn met het feit dat Joker te zien zal zijn met een liveorkest.

"Toen we de muziek opnamen, gaf het orkest zo veel diepte en gedetailleerde aandacht voor het acteerwerk dat we letterlijk onze adem inhielden. Ik ben zo blij om dat opnieuw te kunnen beleven, en dat een publiek die ervaring ook krijgt."

Film bracht meer dan 900 miljoen euro op

Joker, een duister drama over de begindagen van Batmans gekwelde aartsvijand, werd met een wereldwijde opbrengst van ruim 1 miljard dollar (904 miljoen euro) een van de best verdienende films van 2019.

Naast de muziek valt ook hoofdrolspeler Joaquin Phoenix de afgelopen maanden veelvuldig in de prijzen. Hij maakt ook kans op een Oscar voor beste acteur. De Oscars worden in de nacht van zondag 10 februari op maandag 11 februari uitgereikt.