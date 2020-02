Filmproducent Disney brengt opnames van de musical Hamilton uit 2016 wereldwijd uit als bioscoopfilm en zet deze vervolgens op streamingplatform Disney+. Bedenker en hoofdrolspeler van de musical Lin-Manuel Miranda meldt op Twitter dat de film vanaf 15 oktober 2021 te zien is in de bioscoop.

De opnames zijn gemaakt met de originele Broadwaycast in het Richard Rodgers Theatre in New York. Doordat er gefilmd is tijdens drie verschillende voorstellingen, zijn meerdere camerahoeken mogelijk.

"Lin-Manuel Miranda heeft een onvergetelijke theaterervaring neergezet", aldus Disney-baas Bob Iger over de musical die in 2016 elf Tony Awards (de Amerikaanse toneelprijzen) en een Pulitzerprijs voor beste drama won. "We zijn verheugd dat we deze Broadwaybelevenis mogen delen met miljoenen mensen over de hele wereld."

Volgens verschillende media is er met de deal 75 miljoen dollar (ongeveer 67 miljoen euro) gemoeid voor de aankoop van de uitzendrechten van Hamilton. Het zou daarmee om een recordbedrag gaan.

Hamilton gaat over het leven van de eerste Amerikaanse minister van Financiën, de politicus Alexander Hamilton (1755 of 1757-1804). De musical is gebaseerd op de biografie Alexander Hamilton, die in 2004 werd uitgebracht door auteur Ron Chernow.