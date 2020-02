Videoland heeft weer een aantal films en series toegevoegd! Wij zetten de beste op een rijtje, met onder andere Ex Machina en E.T. the Extra-Terrestrial.

Series

Naked Attraction

In Naked Attraction moeten de kandidaten een van de zes naakte deelnemers kiezen om mee op date te gaan. Het derde en vierde seizoen van het Britse datingprogramma staan nu op Videoland. Bekijk hier nog meer bizarre datingshows.

De Zeeuwse Leeuw

Miljonair Léon Overdulve baant zich met zijn bedrijf OOS International een weg in de internationale olie- en gasindustrie. In deze documentaireserie zien we hoe de Zeeuw zijn provincie en woonplaats Serooskerke op de kaart probeert te zetten. Maar Overdulve gaat hier heel ver in en blijkt grenzeloze ambities te hebben.

Films

Love and Sunshine

Ally Craig (Danica McKellar) vangt de hond Sunshine op in haar huis en vindt troost bij het dier nadat haar verloofde haar aan de kant heeft gezet. Maar dan komt het vorige baasje van Sunshine, militair Jake Terry (Mark Deklin), uit het niets zijn hond ophalen. Deze romantische film is perfect voor Valentijnsdag. Voor deze film zal je hem niet nodig hebben, maar er bestaat een site die je waarschuwt als er een hond doodgaat in een film.

Harvest Moon

Videoland bereidt zich goed voor op Valentijnsdag en voegt ook deze romcom toe. De verwende Jennifer Stone (Jessy Schram) komt erachter dat haar familie blut is. Ze reist af naar een boerderij waarin haar familie ooit investeerde. Tot grote ergernis van de knappe manager probeert ze er een succes van te maken en verandert alles.

Ex Machina

In de toekomst komt kunstmatige intelligentie tot leven. Een jonge man doet mee aan een experiment van een begaafde miljardair: ze testen kunstmatige intelligentie in het lichaam van een mooie robotvrouw (Alicia Vikander). Het experiment verandert in een psychologische uitdaging waarin de relatie tussen mens en machine in het middelpunt staat.

E.T. the Extra-Terrestrial

In deze klassieker ontdekt Elliot een wezentje in zijn tuin. De jongen noemt het buitenaardse schepsel E.T. en laat hem kennismaken met zijn broer en zusje. E.T. vermaakt zich wel op aarde, maar heeft ook heimwee. De aardse atmosfeer zorgt ervoor dat E.T. zwakker wordt en ook Elliot voelt zich niet goed. Hun band is zo hecht geworden dat ze hetzelfde voelen.

Benieuwd naar wat er verder op tv is deze maand? Bekijk hier het tv-overzicht van februari. Wil je liever een film op het grote scherm zien? Bekijk dan hier welke films in februari uitkomen.